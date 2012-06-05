Илья Резник женился на женщин, с которой прожил 10 лет

Известный поэт-песенник, автор хитов Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и многих других исполнителей Илья Резник наконец узаконил свои отношения с гражданской супругой Ириной. На торжественной церемонии присутствовала только пара свидетелей.

Илья Резник и его теперь уже законная супруга Ирина поженились 2 июня в одном из старейших загсов Москвы. Поэт-песенник решил не делать из церемонии торжественного события и позвал на регистрацию только пару свидетелей. Со стороны жениха им стал друг семьи известный адвокат Сергей Жорин, который на протяжении последних нескольких лет успешно вел все судебные дела Резника с бывшей супругой. После росписи счастливые молодожены устроили тихий уютный праздник у себя дома в узком кругу лишь самых близких людей.

"Мы очень счастливы, наконец-то я привел свою возлюбленную в загс. Свадебное платье мы не покупали, а вот традиционные обручальные кольца нашли в магазине у своей приятельницы непосредственно перед церемонией. Мы благодарны нашим друзьям за поддержку", - рассказал новобрачный.