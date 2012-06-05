Лариса Плеско: «Хочу все успеть»

Все детство казалось, что превращение лягушек и гадких утят в принцесс и красавиц – это сказка. Но жизнь иногда очень напоминает сюжеты любимых историй. Во всяком случае, с героиней проекта «Операция Красота» канала «1+1» Ларисой Плеско случилось что-то подобное. А ведь женщина уже 20 лет, как стеснялась смотреть на себя в зеркало и видела для себя только одну перспективу – стать бабушкой. Попав в проект, она на два месяца уехала в Испанию, к одному из лучших пластических хирургов Европы Ивану Маньеро, и вернулась уже другим человеком.

- Лариса, после вашего возвращения из Испании прошло уже примерно два месяца. Как вы себя сейчас чувствуете?

- Хорошо. Я занимаюсь дома гимнасткой, много двигаюсь. Хожу пешком, меньше езжу на маршрутке. Если пешком иду в магазин, надеваю бейсболку (смеётся) Во-первых, прямые лучи солнца мне противопоказаны в течение года. Поэтому нужно немножко попрятать. И второе – даже если кто-то узнает, не хотелось себя так уже пиарить(смеётся)

- Вы довольны результатом изменения вашей внешности?

- Довольна - не то слово! Уже после первой операции – липосакции, коррекции груди, установления имплантатов – когда я опустила одеяла со своего тела, на мне было компрессионное бельё… Я уже ощущала, что у меня талия такая тоненькая, как гитара - боже, прелесть! А сейчас у меня красивый носик, у меня глазищи, у меня красивая улыбка…

- Вы говорили, что мечтали измениться лет 20…

- Мысль пришла очень давно. Два десятка лет мечтала о том, чтобы сделать пластическую операцию. Самая главная моя боль – это большой некрасивый шрам на шее после хирургической операции. Мне удалили рак щитовидной железы. Это было, конечно, давно. Первая операция была 20 лет назад, была химиотерапия. Вторая операция - через 5 лет. Затем приём радиоактивных лекарств, которые убивали клетки, метастазы. Ну и в результате зубы посыпались, волосы. Кожа стала высохла, стала морщинистой. Всё это отягощало, создавало комплексы. И я мечтала о пластической операции. Видела на канале даже уже не весь сюжет рекламы, а окончание рекламы – это был мой шанс.

- Были какие-то случаи, которые не попали в программу?

- Были. Но я его вспоминаю таким потешным и курьёзным случаем, когда нас с одним из участников отпустили на походить по Барселоне. Буквально на часик. «Смотрите, не заблудитесь». Мы, естественно, были в центре Барселоны, где находятся брендовые магазины, и пошли во все заглядывать. Заходим в магазин «Картье» - охранники сразу обратили на нас внимание, потому что заходят два человека с бандажами на лице, носы заклеенные, в бейсболках, у второго участника ещё кровоподтёки очень сильные. И мы с невозмутимым видом рассматриваем часы, кольца, серьги. Потом, когда мы вышли и поняли, какой вид имели в глазах этих людей – смеялись до боли в животе. (смеётся)

- С вами работала «Мисс Барселона» Моника – что полезного она вам посоветовала?

- Моника замечательная - креативная, харизматичная и шкодная. Просто так по-детски. Она учила меня, что нужно любить себя. Нас ведь как учили – не быть эгоистами, всегда всем делиться. Но вы знаете тоже изречение: полюби себя и тогда тебя полюбят другие – это верно. Когда любишь себя, тогда любят другие. Поэтому разумный эгоизм должен быть. Если ты заболел и не идёшь к врачу – это ты себя не любишь. Ты всё пускаешь на самотёк и неизвестно, к чему это может привести. Точно так же и раскрытие комплексов, зажатость, какая-то обидчивость, жалось к себе – всё это в сторону. Любить себя и быть самой счастливой. Сейчас, если я покупаю шоколадку, я её съедаю сама.

- Были ли какие-то советы медиков, как нужно поддерживать себя в форме? Это касается ухода за толом и лицом, диеты, спорта.

- Всё абсолютно так же обыденно, как в любой обычной жизни. Есть противопоказание – в течение года запрет на прямые лучи солнца. Но это и так вредно для тела. Всё остальное, диета… Если я начну питаться фаст-фудом, жареной картошкой и какими-то пончиками, весь эффект, хотя он гарантирован на 15 лет, сойдёт на нет. Да, я поддерживаю себя. Утром у меня на завтрак какие-то молочные продукты – йогурты, или творожок. В обед обязательно салат со свежими овощами и зеленью. Вообще дышится хорошо, чувствую себя замечательно. Противопоказаний для каких-то там физических нагрузок нет. Силовые упражнения ещё сложно выполнять.

- Чем удивила и поразила вас Испания?

- Людьми, которые улыбаются. Даже когда я еле ходила с эластичным бинтом на голове, держась за живот, люди не акцентировали внимание, не показывали пальцем. Если ты обращаешься на любом языке, тебя поддержат под ручку, переведут через дорогу. Умиляешься тому, что люди отзывчивые, улыбчивые. Опять же - чистота, везде красиво, чисто, зелено. У них при встрече принято – два поцелуя, обниматься. Это тактильные люди. Мне это очень нравится. Почему нельзя держать за руку? Почему нельзя обнять? Почему нельзя приветствие выразить поцелуем? Это замечательное.

- Что-то сейчас изменилось в вашей жизни после проекта?

- Изменилась в том плане, что я хочу изменить локацию, переехать в Киев. Изменился мой взгляд на жизнь, изменился стиль общения с людьми. Вообще я, как была открытой, так и остаюсь. Я не закрываюсь. Спрашивают – отвечаю, подсказывают – принимаю советы. Кардинально – перемен нет. И в личном плане - тоже. Комплименты пока слышу от женской аудитории.

- Чем увлекаетесь в жизни, какие есть планы?

- Я хочу увидеть мир. Поэтому в этом направлении много знакомлюсь с людьми. Хочу везде успеть. (смеётся) Поэтому моё хобби – дружить со всеми.