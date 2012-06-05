Машину юмористки Елены Воробей разбили хулиганы

В начале июня машину российской юмористки Елены Воробей разбили хулиганы. Она оставила автомобиль без присмотра всего на несколько минут, а когда вернулась, то обнаружила свое авто в ужасном состоянии.

Как оказалось, эта машина у 44-летней Елены Воробей не единственная и не самая любимая. Артистка использует ее для коротких поездок по городу. В тот день, когда произошел неприятный инцидент, она как раз ехала на парковку, чтобы пересесть в другой автомобиль.

Кстати, это недорогое авто для хозяйственных нужд Воробей всегда считала невезучим.

Напомним, недавно еще один российский комик – Сергей Светлаков – лишился дорогой новой иномарки. Машину угнали прямо со стоянки на Рублевке. Узнав об этом, Светлаков лишь посмеялся. Он успокоил себя тем, что эта машина просто не для него, ведь привыкнуть к ней артист не успел.