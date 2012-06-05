Лорак и Лазарев устроили интим, а Кудрявцева приревновала

Певица Ани Лорак с Сергеем Лазаревым на премии "Муз-ТВ" исполнили популярную композицию группы "Океан Эльзы" - "Я не здамся без бою". А под конец песни - парочка еще и показала настоящую эротику.

После выступления девушка Лазарева - ведущая премии МУЗ-ТВ Лера Кудрявцева попросила любимого оправдаться за поведение на сцене, которое будто бы ее удивило и к которому она была совершенно не готова.

"Мне всегда легко и приятно сотрудничать в паре с Сергеем. Я уверена, что мы еще споем дуэтом, потому что песня называется "Без бою", мы ее исполнили на украинском языке. Разумеется, у меня не было трудностей, поскольку это мой родной язык. А Сергею было немного сложнее, но он отлично решил эту задачу, доказав, что он замечательный артист", - рассказала после выступления Ани Лорак.