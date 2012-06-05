Таисию Повалий со съемочной площадки увезла скорая

Причиной тому стал новый клип певицы «Я помолюсь за тебя».

Съемки видео длились на протяжении 48 часов. За два дня съемочная группа сменила несколько локаций: аэропорт «Борисполь», затем больница, после нее пентхауз с видом на центр Киева, а дальше пожарный корабль МЧС.

Режиссером клипа стал украинский клипмейкер Александр Филатович, а оператором - россиянин Павел Трубников. В клипе также снялись двое новорожденных детей. В написании сценария для нового видео участвовала и сама Таисия, она воплотила в клипе свои давние мечты. По мнению певицы, он о сильной женщине, которая молится за любимого, преодолевает все трудности и верит в любовь.