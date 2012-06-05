Настя Каменских показала фото в купальнике

Одна из самых желанных исполнительниц украинской поп-сцены – певица Настя Каменских – решила сделать приятное мужской части населения и опубликовала в Сети свои фото в купальнике.

Снимки немного размыты, однако, даже несмотря на это, хорошо видно, что Настя Каменских в отличной форме и к купальному сезону полностью готова. Фигура певицы выглядит стройной и подтянутой. В этом Насте помогают регулярные тренировки в спортивном зале и постоянные перелеты: звезда всегда в движении и на виду – расслабляться некогда!