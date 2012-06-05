Кевин Костнер и Стивен Болдуин судятся за крупную сумму денег

Довольно неприятная ситуация произошла между звездами Голливуда Кевином Костнером и Стивеном Болдуином. Когда-то они были партнерами и владели акциями компании Ocean Therapy Solutions (OTS), которая специализируется на создании и выпуске очистительных машин для мест, в которых может разлиться нефть.

Собственно, это и случилось в апреле 2010 года в Мексиканском заливе. Произошла авария на добывающей платформе, принадлежащей компании ВР. Тогда фирма обратилась в Ocean Therapy Solutions за очистительными центрифугами.

К этому моменту, по словам заявителя Стивена Болдуина, он продал акции в этой компании, поскольку не был проинформирован о готовящейся сделке с ВР. Теперь же актер и его партнер намерены взыскать с Кевина Костнера более $21 млн в качестве возмещения ущерба. К слову, Болдуин утверждает, что звезда "Телохранителя" лишил его $18 млн, когда успешно провел сделку с компанией ВР.

В свою очередь Кевин Костнер заявляет, что представитель актерской династии Болдуинов продал свои акции в OTS, когда сделка с ВР "была далека от того, чтобы материализоваться в реальности". Кроме того, по словам Костнера, он сам вложил $24 млн в разработку очистительных машин, в то время как Болдуин воздерживался от инвестиций. В итоге Костнер и его команда юристов подали ответный иск против Болдуина. В понедельник судья, ведущий процесс с участием двух знаменитостей, начал формирование жюри присяжных. В первый день процесса в зале суда присутствовали оба голливудских актера.