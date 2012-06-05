Алена Винницкая сильно похудела

Алена Винницкая похудела на пять килограммов.

Теперь певица слишком миниатюрна. Окружение Елены говорит, что она потеряла вес из-за очень напряженный концертный график. Однако сама певица отмечает, что стать стройнее ей помогла диета, которой она придерживается уже около трех месяцев.

Говорит, что больше худеть не собирается. "Я наоборот сейчас хочу набрать. Просто так получилось, что я отказалась от мяса и очень быстро похудела. И от хлеба... Такой взгляд на жизнь философский, не могу есть мясо", - рассказала звезда ТСН-Особливе. Кроме того, Винницкая любит рыбу, ест много зелени и хлеб только собственного производства.