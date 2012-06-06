Старшая дочь Маши Распутиной снова попала в психушку

Старшая дочь российской певицы Маши Распутиной от первого брака с Владимиром Ермаковым уже несколько раз жизни лежала в психиотрической клинике.

О том, что дочь страдает психическим заболеванием, Распутина не любит упоминать в интервью и вовсе не потому, что считает это личным горем. Дело в том, что с Лидой звездная мама почти не общается.

Лида периодически попадала в психиатрическую лечебницу с нервными срывами, вызванными тем, что ей сложно приспособиться жить в обществе. А недавно, певица решила возобновить отношения с дочкой, помогла устроиться ей на работу. Какое-то время Лидия убирала помещения завода, принадлежащего нынешнему мужу певицы Виктору Захарову.

Не выдержав насмешек и издевательств коллег, которые прекрасно знали, чья дочка работает на заводе уборщицей, Лида снова попала в психушку.