Лариса Долина запела "блатнячок"

В Сети появилась информация о том, что Лариса Долина готовит альбом песен в стиле шансон. Это будет легкий "блатнячок" с крепкими словечками и весьма хулиганской подачей.

Правда, переквалифицироваться в шансонье артистка не намерена: это разовый творческий эксперимент.

"Знакомый продюсер, работающий с "блатняком" предложил мне: а давай всех удивим – твоим голосом, с профессиональным джазовым вокалом, возьмем и споем зэковские песни. Причем не так, как поют их обычно женщины с прокуренным голосом и отсутствием слуха, а профессионально, – рассказывает Лариса Долина news.informagency. – Поначалу я была в шоке от одной только мысли об этом. Но потом подумала, что это было бы довольно забавно. Когда выйдет диск, на обложке будет написано: "эксперимент" и фраза о том, что поклонникам творчества Долиной его лучше не слушать... Это именно эксперимент, шутка, гастролировать с таким репертуаром я не собираюсь".