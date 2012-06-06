Киркоров рассказал о ссоре с Тимати

Филипп Киркоров прокомментировал скандал с Тимати. Так, рэпер привселюдно обозвал поп-короля российской эстрады "петухом" и "чучелом". Киркоров обиделся и занес коллегу в свой "черный список".

Между двумя российскими знаменитостями – рэпером Тимати и певцом Филиппом Киркоровым – случилась неприятная словесная перепалка. Тимати, недовольный итогами 10-й церемонии вручения премии Муз-ТВ, высказался на этот счет в своем микроблоге. Киркоров не смог промолчать и прокомментировал сообщение коллеги, о чем потом пожалел. Так, рэпер вылил на Филиппа новую волну негатива, обозвав "петухом" и "чучелом".

Киркорову хватило мудрости спустить спор на тормоза, но фитиль уже был подожжен: за день их цитаты из Twitter облетели все СМИ.

Так, в интервью izvestia.ru Филипп впервые прокомментировал случившийся скандал: "Я долго верю в человека, пока сам не обжигаюсь на его поступках. К счастью, таких людей в моей жизни встречается немного. Но они есть. Сейчас Тимати вошел в их число".