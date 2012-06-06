Ева Бушмина вновь засветила своего парня

После очередного съемочного дня проекта "Фабрика звезд Россия vs Украина" солистка группы ВИА Гра Ева Бушмина поспешила на очередной корпоратив группы. Компанию ей составил парень, имя которого "мусолиться" в прессе с января этого года - некий Андрей Харисов.

Напомним что в январе этого года солистка ВИА Гры выложила фотографию парня с пометкой "Нравишься", а в марте их уже видели вместе на одном из мероприятий. В апреле ходил слух о расставании влюбленных, но видимо Андрею удалось спасти отношения с Евой и они снова вместе.

Ева Бушмина никаких комментариев по поводу данной ситуации не давала, как и не давал их сам Андрей. Поклонникам певицы удалось найти его оригинальную страницу в социальной сети, но на сообщения он не отвечает. Стало лишь известно что парню 21 год.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14388879.html">Источник</a>