У Рудковской снова хотят отобрать сына

Известный продюсер Яна Рудковская пытается защититься от нападок настоящей матери своего старшего приемного сына. Женщина пытается вернуть ребенка спустя годы после того, как отказалась от него.

Не успела Яна Рудковская как следует порадоваться долгожданному покою от долгих судебных разборок с бывшим супругом Виктором Батуриным и тому, что смогла-таки вернуть двух своих сыновей-погодков Андрея и Николая, как на нее свалилась новая напасть.

Пока Батурин сидит в следственном изоляторе по подозрению в мошенничестве, у Яны Рудковской снова появились проблемы, которые ей придется решать через суд. Неожиданно появилась настоящая мать 11-летнего Андрея Юлия Салтовец. "Я – настоящая мама Андрюши, старшего сына Батурина. Хочу его вернуть и воспитывать! Отдайте мне сына!" – заявила Юлия.

Как выяснилось, 12 лет назад Юлия Салтовец вышла замуж за Виктора Батурина. Однако их брак не продлился и года: Салтовец решила развестись буквально накануне родов. Примечательно, что Юля отказалась от ребенка в роддоме и его забрал Батурин. Затем уже он встретил Яну Рудковскую и они поженились. Вот так и получилось, что Рудковская стала приемной матерью Андрея.

Теперь же Юлия Салтовец желает вернуть ребенка. Сама Рудковская считает, что все дело исключительно в финансовой заинтересованности настоящей матери мальчика. "Какая любовь? Она позвонила, сказала, что осталась без денег, а у Андрюши они есть, и не мешало бы мальчику поделиться с родной семьей. Сумму назвала заоблачную – 50 миллионов. Я перестала с ней общаться, и все дела", – рассказала Рудковская.

Она объяснила, что несмотря на то, что не рожала Андрея, все равно любит его. "Разве для меня есть разница между ним и его братом Колей? А потом мальчишки же погодки, выросли вместе, о чем тут можно говорить? О какой разлуке? Уж скорее мне придется позаботиться о дочери Салтовец Полине, чем ее матери о моих сыновьях", – заявила Рудковская.

По словам ее адвоката Татьяны Акимцевой, они действуют только в рамках правового поля, в строгом сотрудничестве с органами опеки и попечительства и рекомендациями учителей, медиков и психологов.