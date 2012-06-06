Юлия Волкова: Легла под нож потому, что посчитала: так будет лучше

Певица приняла участие в модной фотосъемке, а также рассказала о своих отношениях с экс-коллегой по группе t.A.T.u Леной Катиной и пластической операции по увеличению губ.

"С Леной сейчас не общаемся. За 10 лет совместной работы у нас произошло перенасыщение друг другом. Мы жили семьей, спали в одной кровати, ели из одной тарелки. Мы не ругались, не скандалили, просто в один момент – раз и все закончилось", – рассказала Юля Волкова журналистам.

А вот о причинах своей косметической операции – увеличение губ – певица рассказала следующее: "Никогда во внешности себя не искала, просто люблю экспериментировать. Я не ищу, что мне пойдет, мне просто надоедает одна прическа и я делаю другую. Так во всем. Я такая по темпераменту, люблю когда сегодня одно, завтра – другое. Легла под нож потому, что посчитала: так будет лучше".