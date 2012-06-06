Земфира распускает руки

Рок-звезда Земфира дважды попала в центр крупных скандалов. Сначала жертвой ее тяжелых кулаков стал сантехник, который пришел проверить трубу с горячей водой в обычном жилом доме.

Владимир Кистинев, слесарь-сантехник: «Она лицом стояла ко мне и правой рукой ударила. С вращением».

Добраться до аварийного участка можно было только через квартиру Земфиры. Певица не захотела впускать слесарей.

Владимир Кистинев: «Это было помещение, которое Земфира снимала. Надо было произвести замену участка трубы. Естественно, она возмутилась».

Свое возмущение певица решила выразить не только словами, но и кулаками. О бойцовских навыках Земфиры слесарь рассказал в программе «Развод по-русски».

Владимир Кистинев: «Не помню, что я ей сказал, но она мне нанесла удар кулаком в бок. Почти как каратисты, с вращением кулака. Ударила туда, где почка. Так бьют профессионалы, когда хотят почку отбить».

Свидетелей драки было немало, а коллеги-сантехники из бригады даже призывали Кистинева «разобраться» с певицей на месте. Однако тот благоразумно отказался, добавив, что это была намеренная провокация.

После Кистенева от рук Земфиры пострадал фотограф. Дмитрий Михеев говорит, что ему было очень больно не от удара, а от обиды — ведь певица из Уфы была для него почти богиней.

Дмитрий Михеев, фотограф: «Она подошла ко мне и после длинного матерного диалога зачем-то еще и ударила».