Дочь Брюса Уиллиса будут судить за алкоголь

Дочь звезд Голливуда Брюса Уиллиса и Деми Мур арестовали в Нью-Йорке за распитие алкоголя в общественном месте и предоставление поддельного удостоверения личности полицейскому.

Сотрудники правоохранительных органов заметили 20-летнюю Скаут Уиллис утром в понедельник, 4 июня, в метро с банкой пакистанского пива в руках. Когда ее попросили предъявить документы, звездный отпрыск попыталась обхитрить блюстителей закона, предоставив ложное удостоверение личности.

В результате девушка была вынуждена провести ночь за решеткой, после чего ее выпустили на свободу без залога. Теперь дочь Уиллиса и Мур, которую обвиняют в совершении административных правонарушений, должна явиться в суд 31 июля. "Все мы когда-то были в этом возрасте, - попыталась оправдать девушку ее адвокат. - Я не думаю, что это преступление века".

Законы в США запрещают не только распитие алкоголя в общественных местах, но и ношение емкостей со спиртным в открытом виде. Также, согласно законодательству Соединенных Штатов, лицам, не достигшим 21 года, продажа спиртных напитков запрещена.

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