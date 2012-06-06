Группа "Серебро" завидует ВИА Гре

Церемония вручения премии МУЗ-ТВ в этом году выдалась очень скандальной. Так, девушки из группы Серебро также отличились, проявив зависть коллегам из ВИА Гры в достаточно грубой и брутальной форме.

На ковровой дорожке церемонии вручения премии МУЗ-ТВ, солистка группы Серебро Елена Темникова сделала брутальный и оскорбительный выпад в сторону трио ВИА Гра и их поклонников. Так, увидев у одного из фанатов плакат с фото девушек из ненавистного ей трио, Елена, вместо автографа, написала нецензурное слово на букву "х". Разумеется, поклонников сексуального украинского трио очень возмутило поведение Темниковой.

Отметим, это не первый раз, когда участницы группы проявляют агрессию к своим коллегам из ВИА Гры. Похоже, они открыто завидуют девушкам, ведь на их счету уже 7 наград престижной российской премии Муз-ТВ, а популярность гораздо выше, чем у группы Серебро.