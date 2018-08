Певице Шерил Кроу поставили страшный диагноз

Певица призналась, что еще в прошлом году у нее обнаружили опухоль мозга. Обследование 50-летняя Шерил Кроу решила пройти в ноябре, 2011.

Артистку очень беспокоил тот факт, что она забывает тексты некоторых своих песен. Тогда она не смогла исполнить на концерте в Лас-Вегасе свою композицию A Change Would Do You Good.

Решив, что со здоровьем шутить нельзя, Шерил Кроу отправилась на медицинское обследование, в ходе которого врачи обнаружили в мозге певицы доброкачественную опухоль. Узнав об этом, звезда решила сохранить свой диагноз в секрете, тем более, непосредственной опасности для жизни не было.