Айшвария Рай призналась, что ее не смущает лишний вес

Айшварию Рай не расстраивает внимание к ее лишним килограммам, которые она набрала во время беременности. Об этом болливудская звезда рассказала в эфире программы "Світське життя".

"Конечно, есть определенное количество людей, которые в первую очередь замечают такую мелочь как лишние килограммы. Но тех, кто осознает истинную ценность материнства, их гораздо-гораздо больше. Поэтому весь негатив просто исчезает", - отметила актриса, которая полгода назад родила дочь.

Бывшая "Мисс мира" отметила, что она по поводу этого не переживает. "Всегда есть куча профессионалов, готовых тебе помочь, все подкорректировать, скрыть", - утверждает она.