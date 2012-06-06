Лолита шокировала длинной платья

48-летняя певица Лолита Милявская не изменяет своему агрессивно-сексуальному стилю. Ее выступление на премии "Муз-ТВ" не оставило равнодушной публику. Звезда облачилась в черное обтягивающее платьице с блестками, которое открыло… часть тела, которая выше ног.

"Похоже, Милявская совсем не чувствует себя дамой предпенсионного возраста. Молодой супруг вдохновил Лолиту на то, чтобы сделать несколько новых пластических операций и начать ходить в спортзал, однако, само собой разумеется, что хирург не волшебник, а тренажер – не машина времени", комментирует eurosmi.ru.