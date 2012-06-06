Юрий Фалеса бросил Лорак, а не она его?!

Юрий Фалеса приоткрыл занавес над историей своих отношений с экс-возлюбленными. Так, после расставания он целенаправленно "сжигает мосты" и не остается с бывшими в хороших отношениях. Также, Фалеса отметил, что это он бросает женщин, а не они от него уходят, как пишут СМИ.

"Я со всеми людьми, с которыми расстаюсь, в плохих отношениях, – рассказывает известный продюсер. – Со всеми. Для меня их просто уже не существует. Везде в прессе фигурирует информация, что, вот, от меня ушла одна, от меня ушла другая. При этом нигде не фигурирует, что я от них ушел, я от них избавился. Сейчас им выгодно говорить иначе – они себе делают PR. Ну, ради Бога, пусть делают, если больше не на чем".

Юрий не забыл упомянуть и Ани Лорак – единственной, с которой у него сложились нормальные отношения, и то только после того, как "она поняла все свои ошибки". Хотя, по словам продюсера, Лорак бросил он, а не она его:

"Да. Мы расстались с Ани Лорак, потому что я ее сам послал изначально. Потом она поняла все свои ошибки и мы помирились. Но это перемирие такое – лучше плохой мир, чем хорошая война. И так же со всеми остальными. Кто-то использует скандальную информацию для того, чтоб поднять себе рейтинг. Если им это нужно, пожалуйста, я не запрещаю".