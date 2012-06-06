Сыну Анфисы Чеховой напророчили большое будущее

На днях известная телеведущая Анфиса Чехова впервые стала матерью. Предсказатель Павсекакий Богданов решил составить гороскоп сына звездной мамы, рассказав много интересного о судьбе новорожденного с царским именем Соломон.

По его словам, мальчик, в отличие от его знаменитых родителей – Гурама Баблишвили и Анфисы Чеховой – не будет публичным человеком, так как ему уготована совсем другая судьба. Богданов утверждает, что Соломон добьется многого в бизнесе. Причем основную часть жизни он проживет вдалеке от своего отца, правда, во многом будет походить именно на него. Астролог добавил, что с матерью он будет иметь мало общего. А вот настоящие лидерские качества в Соломоне проснутся после его 10-летия.

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