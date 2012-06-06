Бритни Спирс не может справиться со своими нервами

Участие Бритни Спирс в американской версии шоу Х-Фактор в качестве судьи обернулось кошмаром для всех. Она срывает съемки, позволяет себе уходить с площадки прямо во время съемочного процесса, дерзит и грубит не только своим коллегам, но и участникам.

Поговаривают, что Бритни сидит на таблетках, чтобы окончательно не сойти с ума. Однако они спасают не от всех проблем. Так, у блондинки диагностировали еще и синдром дефицита концентрации внимания при гиперактивности. Проблема в том, что те препараты, которые помогли бы справиться с ним, нельзя принимать вместе с теми, что Бритни уже глотает.