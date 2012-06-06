Басков и Волочкова взялись за старое

Папарацци застукали Волочкову и Баскова на тайном свидании... в кустах! Оказывается, между артистами снова вспыхнул роман.

На скачки "Гран-При Радио Монте-Карло" Николай Басков пришел с новой пассией Ириной Швец. Однако это не помешало ему позажимать в кустах экс-возлюбленную Анастасию Волочкову.

На мероприятии балерина сидела напротив тенора и, невинно беседуя с каким-то господином, показывала Коле знаки. Звезда выписывала ногами все более откровенную амплитуду, пока Басков не выдержал и не позвал экс-подругу на тет-а-тет. "Мне надо выйти. По делу. Срочно", — буквально прокричал он своей спутнице, победительница украинского телешоу "Золушка для Баскова" телеведущей Ирине Швец. И, подмигивая обоими глазами Волочковой, отправился в ближайшие кусты.

Николай был объят накидкой Волочковой так плотно, что даже самый удачливый папарацци страны не смог подсмотреть, что там происходит между народным и заслуженной артистами России.

Тем временем Ирина нервно озиралась по сторонам и уверяла, что не видит Баскова в качестве мужа, тем более что предложения не поступало, а Коля вообще пропал. "Ну, где ты был и что это у тебя за помада на пиджаке?" — набросилась она на вернувшегося ухажера.

"Ой-ой-ой-ой-ой, — вместо защиты перешел Николай в наступление и схватился за то место, где ему недавно вырезали аппендицит. — Быстрее поехали отсюда".