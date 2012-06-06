Муж Лорак не против ее страсти с Лазаревым на сцене

Певица Ани Лорак и ее российский коллега Сергей Лазарев на вручении премии "Муз-ТВ" исполнили хит группы "Океан Ельзи" "Я не здамся без бою". Выступление было очень страстным.Украинская красавица подчеркнула в "Світському житті", что ее муж Мурат не был против откровенных сцен их с Лазаревым лирических героев:

– Он все знает. С Муратом было все оговорено.

– А что делать? Этого требовала песня. Мы лишь актеры на сцене и переживали именно то, о чем пелось в песне. И если это удалось, а мы видели, что реакция публики была сумасшедшая, это означает, что мы просто хорошие актеры, – добавила певица.