Анна Седокова раскритиковала Максима Чмерковского

Популярная певица Анна Седокова рассказала о самовлюбленности известного танцора Максима Чмерковского.

Поп-звезда, которая в настоящее время живет в Америке со своей семьей, сообщила, что ходит в один спортзал с героем первого сезона шоу «Холостяк». По словам Анны, Максим отличается самовлюбленностью и напыщенностью, несвойственной американцам:

«С Максимом Чмерковским я занимаюсь в одном зале, но он с таким видом ходит по залу, что просто никто не достоин его внимания, - жалуется Анна, - Он просто недостижим. Мы, простые смертные, никак не можем к нему подступиться. В Америке это очень странно, потому что, когда вы приходите в любое заведение, в любой зал, например, в этом же зале занимается Камерон Диаз. В этом же зале я занимаюсь с Dr. Dre. Каждый из них с тобой поздоровается, улыбнется, спросит как дела. Максим - единственный человек с таким выражением лица».