Леди ГаГа вернулась к бывшему возлюбленному

Певица Леди Гага и актер Тейлор Кинни, о чьем расставании было объявлено в начале мая, снова вместе, сообщает Us Magazine.

Слухи о возобновлении романа появились после того, как Кинни присоединился к Леди Гаге во время ее азиатского турне - молодых людей видели вместе в Таиланде и Сингапуре. По словам очевидца, Гага и Кинни держались за руки и не скрывались от папарацци. «Они определенно выглядели так, будто решили продолжить отношения - обнимались и держались за руки, а позже вместе вошли в лифт в гостинице», - рассказал очевидец.

Информацию журналистам подтвердил и источник, близкий к певице: «Они собираются попробовать еще раз, несмотря на ее сумасшедшее расписание. Гага поняла, что скучала по нему».

В мае СМИ писали о расставании 26-летней Леди Гаги и 30-летнего Тейлора Кинни после 10-месячного романа. В качестве причины разрыва друзья исполнительницы называли напряженный график. «Она поняла, что ей предстоят бесконечные гастроли до конца года, и совмещать их с личной жизнью не получится. Работа поглощает ее без остатка», - сказал тогда знакомый Гаги.

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