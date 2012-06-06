Коллеги по "ВИА Гре" считают Димопулос конфликтной

Новая участница "ВИА Гры" Санта Димопулос не так давно пришла на место Надежды Мейхер-Грановской, но, как оказалось, совсем не стесняется вступать в горячие споры с Альбиной Джанабаевой и Евой Бушминой.

— После ухода Грановской к нам пришла Санта Димопулос, и мы еще до конца не ввели ее в коллектив, не сжились с ней. Часто конфликтуем. Конечно, это нельзя назвать серьезными ссорами, но атмосфера иногда накаляется. Коллектив у нас женский, каждой важно выглядеть на все сто, а вкусы разные, вот и пытаемся найти какой-то компромисс. Кому-то хочется максимально открыть ногу, а кто-то считает, что должна быть загадка, и настаивает на длинных платьях, — откровенничает Ева Бушмина.

Девушка подчеркивает, что с Альбиной им легко и просто находить общий язык, а вот с Сантой приходится спорить:

— Я сама совсем недавно была на ее месте, и мне тоже казалось, что Надя и Альбина закоснели и не хотят пробовать ничего нового, хотя я им предлагала и порядок песен изменить во время концерта, и в одежде попробовать что-то необычное. Но в то же время я прекрасно понимала, что лучше мотать на ус, они же опытные, у них есть чему поучиться. И в спор влезать себе не позволяла. Сейчас я понимаю, что они во многом были правы. Но Санта почему-то не хочет признать, что она еще молодая и ей есть чему учиться. Спорит, конфликтует. А сейчас уйдет Альбина и придет еще одна новенькая — как я с ними буду справляться?

Впрочем, Ева очень сильно надеется на то, что в сложной ситуации ее поддержит бессменный продюсер группы Константин Меладзе.

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