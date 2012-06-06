Яна Клочкова в шоке от слов отца своего ребенка

Яна Клочкова в шоке от того, что услышала от отца ее ребенка, грузина Левана Ростошвили. Встреча Яны и Левана состоялась заочно, благодаря проекту "І прийде кохання" на "1+1".

Интересно, что еще недавно Яна заявила другим героиням проекта, что участие в этой программе сделало ее увереннее и смелее в общении с противоположным полом. И выразила желание еще раз встретиться с Леваном, чтобы расставить все точки над "i". "Между нами осталась недосказанность, и это мешает мне строить новые отношения, - пояснила Яна другим участникам проекта. - У нас даже прощания не было. Он просто уехал и все. Я не говорю, что хочу вернуть эти отношения. Мне не нужны его извинения. И тем более я не рассматриваю Левана, как возможного будущего мужа. Я просто хочу сесть, посмотреть этому человеку в глаза и послушать, что он мне скажет".

Если бы знала тогда Яна, насколько тесен мир, и что такая возможность представится ей очень скоро! Радуясь за свою коллегу Алену Шоптенко, которая уехала работать в Тбилиси в проект "Танцы со звездами", Клочкова и не подозревала, кого там встретит Алена. Одним из участников грузинских "Танцев" оказался именно Леван. Шоптенко не удержалась и спросила Левана о Яне. Он довольно откровенно рассказал на камеру все, что думает о семейной жизни и о Клочковой в частности.

"В моей жизни еще не встретилась та девушка, с которой я бы хотел создать семью. Наличие ребенка ничего не значит. Если между мужчиной и женщиной нет любви, нет отношений, такая семья долго не продержится... Ни я, ни Яна не были готовы к тому, чтобы создавать семью", - признался он.

"То, что говорит Леван - это цветочки. Это все неправда... Есть много нюансов, которые в действительности хуже, чем можно себе представить. Три месяца назад он общался с сыном? А ничего, что он своего ребенка год не видел? Я в шоке...", - отметила в свою очередь обескураженная Клочкова.