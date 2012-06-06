СМИ утверждают, что Анджелина Джоли беременна

В Сети появилась очередная порция слухов о беременности Анджелины Джоли. По словам близкого к актрисе источника, они с Брэдом Питтом станут родителями в седьмой раз приблизительно в конце осени этого года.

"Она в положении уже почти три месяца, – уверяет источник. – Энджи не хочет сообщать об этом официально, поставила в известность только избранную группу людей".

В случае, если информация подтвердится, ребенок станет седьмым в семье Джоли и Питта и четвертым биологическим. В свою очередь издание Just Jared утверждает, что Джоли страдает от утреннего токсикоза. Ее постоянно тошнит, гормоны скачут, а вес увеличивается.

Вполне вероятно, что этот слух пустили сами звездные супруги, чтобы подогреть интерес к их паре в преддверье свадьбы. Хотя, с церемонией также пока что ничего не ясно. Так, Брэд Питт шокировал фанатов, сделав сенсационное заявление в одном из интервью. Оказывается, он и вправду сделал Джоли предложение, вот только дата свадьбы так и не назначена, да и торопиться они не планируют.