Ксения Бородина показала дочь

Ксения Бородина уехала из Москвы и отдыхает в Турции, не забывая выкладывать в Сеть фото. Однако на этот раз любителям "клубнички" нечем полакомиться: телеведущая отдыхает с дочерью, и все снимки приличные.

Для отдыха с дочерью Марусей, подругой и дочкой подруги известная телеведущая Ксения Бородина выбрала курорт в Белеке (Турция). Однако, судя по снимкам, которые она выкладывает в Сеть, ей там довольно скучно. На фото в основном изображена ее дочурка Маруся вместе со своей маленькой подружкой, а также сама Ксения, точнее ее отражение в зеркале. Ведь все знают, что Бородина привыкла отдыхать иначе: вместе с любовником Михаилом Терехиным, с откровенными снимками и горячими танцами.

В Турции же Ксения Бородина пробудет еще 1-2 дня, а затем вернется обратно в Москву: 10 июня у ее дочки Маруси день рождения, поэтому звезда спешит к нему подготовиться.