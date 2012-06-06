Алена Винницкая покрасила волосы в светлый цвет

Певица Алена Винницкая, которая после ухода из группы "ВИА Гра" перекрасилась в брюнетку, снова стала яркой блондинкой, как в юности.

Кроме того, девушка сбросила 5 кг и охотно показывает стройные ножки в коротеньких платьицах. Между тем, певица на месте не стоит и пробует себя в новом амплуа.

В частности, недавно Винницкая попробовала свои силы в качестве режиссера своего нового клипа на песню "Виноград". В этом клипе, как и в ее предыдущих работах, появляется украшение от именитого ювелира Стивена Вебстера. На этот раз, это красивое украшение из белого золота и бриллиантов, стоимостью 80 000 $.