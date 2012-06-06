Филипп Киркоров хочет «лечь на дно»

Российский певец Филипп Киркоров признлся, что после своих юбилейных концертов и премии "Муз-ТВ" хочет временно «лечь на дно».

"Собираюсь примерно на полгода устраниться от всяческих телесъемок, фестивалей и конкурсов, чтобы моя публика осмыслила сделанное мной за минувший год. Слишком много информации я на нее выплеснул. Поэтому нынешним летом не поеду ни на «Славянский базар» в Витебск, ни на «Новую волну» в Юрмалу", - говорит певец.

"Вот тут, наверное, проявляется моя сила воли. Это же все очень заманчивые проекты с точки зрения рейтинга и присутствия на телеэкране. Для отказа от участия в них требуется проявить характер, - говорит Киркоров. - Хотя гастролировать буду активно. Хочу, чтобы шоу «ДруGой» не только в столице, но и в других городах увидели в полном объеме. Сейчас решаю, как перевозить по стране сложные декорации, технику и т.д. Так что совсем на дно я не уйду".

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