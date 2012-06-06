Ольге Бузовой обойдется свадьба больше 2 млн.

Стали известны подробности предстоящей свадьбы Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.

Отмечать событие, которого Ольга так долго ждала, влюбленные решили на корабле. К сожалению, судно, оказавшееся на Москве-реке как будто из позапрошлого века, будет пришвартовано - прогуляться по руслу вдоль Кремля у молодоженов не получится.

- По правилам речного судоходства мы можем плавать лишь по воскресеньям, - рассказала менеджер ресторана Марина. - Никаких исключений даже для ВИП-клиентов у нас сделать не получится. С учетом того что свадьба состоится в будний день, будем стоять на якоре.

Аренда шикарных кают-компаний и накрытые в них столы обойдутся звездной паре в 2 млн рублей. - Стоимость банкета у нас начинается от 7 тыс. рублей на человека, но сумма может доходить до бесконечности в зависимости от запросов гостей, - продолжает администратор заведения. - Мы предоставляем несколько вариантов меню с горячими блюдами на выбор. Ну и, конечно же, цена напрямую зависит от винной карты, которую формируют сами заказчики.

На горячее гостям предложат мясные блюда, которые будут представлены сразу в трех наименованиях: филе телятины "Россини" с фуагра и белыми грибами, филе утиной грудки с манго в мускатном соусе и нежные телячьи щечки с гарниром на выбор. Любители морепродуктов смогут насладиться нежным мясом осьминога с таджаскими оливками, суфле из мяса краба и креветок под соусом "Бер-Блан", филе чилийского сибаса с соте из овощей и соусом "Мисо".

Винная карта заведения также пестрит разнообразием: вина нескольких наименований (Франция, Австралия, Италия, Чили), односолодовый или смешанный виски, коньяк 10-, 15- и 20-летней выдержки и, конечно же, водка - для тех, кто любит погорячее. Для подогретых страстью и алкоголем хозяев праздника, а также их гостей предусмотрено несколько кают, оборудованных именно для пикантных ситуаций.

До свадьбы полузащитника "Локомотива" и ведущей "Дома-2" осталось чуть меньше месяца, но молодые еще не готовы к торжеству - они не успели купить костюм для Дмитрия и обручальные кольца.