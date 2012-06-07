Королева и Тарзан отсудили у СМИ 200 тыс.рублей

Певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко отсудили в общей сложности 200 тысяч рублей по иску о вмешательстве в их частную жизнь, сообщили в Савеловском суде Москвы.

"Суд рассмотрел два исковых заявления - от Натальи Порывай (Королева) и Сергея Глушко (Тарзан). Оба истца просили суд признать, что ответчик - "ООО Бауэр СНГ" и компания" - нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, а также требовали признать неправомерным использование без разрешения фотографий истцов", - сказал источник.

По его словам, оба заявителя просили взыскать с ответчика по два миллиона рублей компенсации.

"Суд в обоих случаях удовлетворил исковые требования частично, снизив компенсацию до 50 тысяч рублей за вмешательство в частную жизнь и 50 тысяч рублей за использование фотографий. Таким образом, в общей сложности семейной паре присудили 200 тысяч рублей компенсации морального вреда", - уточнил сотрудник суда.

Источник отказался сообщить, по поводу какой публикации Королева и Глушко обратились в суд, сославшись на то, что процесс проходил в закрытом режиме.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14389269.html">Источник</a>