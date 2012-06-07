TARABAROVA стала дипломированной вокалисткой

1 июня певица и композитор TARABAROVA успешно сдала выпускной госэкзамен в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств и получила диплом с отличием.

На протяжении 5-ти лет на факультете музыкального искусства Светлана оттачивала вокальное мастерство у лучших педагогов Украины, а по окончании Академии ей была присвоена квалификация артиста-вокалиста с правом преподавания.

Финальным испытанием для певицы стало участие в грандиозном шоу Академии, прошедшем в Национальном цирке Украины – представлении «День рождения Артиста», в котором кроме Светланы приняли участие 200 выпускников Академии этого года и артисты Национального цирка Украины. В рамках уникального ежегодного шоу TARABAROVA исполнила уже успевшую стать хитом авторскую песню «Не касается» из собственного музыкального online-проекта «8 недель откровений».