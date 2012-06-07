Боря Апрель становится похожим на девушку

Украинский певец Борис Апрель, который сейчас гастролирует в Китае, снимается для китайского глянца.

Об этом он сообщил поклонникам в социальных сетях. На предыдущих снимках видно, что в фотосессии Боря Апрель полностью предстает в женском амплуа, что, надо признать, выглядит гармонично. Кроме того, Апрель не устает всем доказывать, что его не волнует непонимание, которое часто выражают критики его внешнего вида.

"В моем мире не существует ограничений, не существует рамок и стереотипов. Я и мужчина и женщина, и ангел и демон, и черное и белое. Я имею право распоряжаться своей жизнью так, как хочу. С самого детства я боролся за свои вкусы, взгляды, мечту. Я привык делать то, что говорит мне мое сердце. Говорить то, что подсказывает мне мой разум. Я не иду против социума, людей. Я не собираюсь доказывать или пропагандировать что-то. Я. Я такой, какой я есть. Я живу и наслаждаюсь жизнью", - написал он недавно на странице в "Вконтакте".