Фото, которые сделали Надю Мейхер популярной

Только теперь, когда Надежда Мейхер-Грановская ушла из ВИА Гры, стало известно, как девушка попала в эту популярную украинскую группу.

Детство Надежды Мейхер нельзя было назвать безоблачным. Отец-алкоголик частенько поколачивал мать будущей звезды, пока та не решилась на развод – пишут многие СМИ. После развода, чтобы заработать хоть какие-то деньги, мама Надежды пела в баре. Когда же дочка подросла и поступила в училище, ее мать уехала на заработки в Италию.

Мейхер, оставшаяся одна, вскоре начала обзаводиться состоятельными кавалерами, а на втором курсе – выступать в стриптиз-баре. Тогда же она сделала откровенную фотосессию и выслала ее Константину Меладзе.

Фотографии продюсеру понравились, поэтому спустя какое-то время Надежда попадает в ВИА Гру. От той судьбоносной для певицы фотосессии остались только самые приличные фотографии, которые на днях появились в интернете.