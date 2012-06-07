Катя Гордон помирилась с бывшим и выходит замуж

Несмотря на гнев и взаимные оскорбления, бывшие супруги вновь признались в любви друг другу.

После множества публикаций и выступлений на телевидении и войны в Twitter'е бывшие супруги, кажется наконец-то помирились. И не мудрено, ведь буквально на днях, посредством одного очень известного в России ежедневного издания, Сергей признался: "Катя, давай немного остынем. Успокоимся. Ведь нам еще предстоит воспитывать нашего ребенка. Ради него я готов на все!"

А уже сегодня Катя поделилась в своем микроблоге радостной новостью: "Сегодня Сергей Жорин - мой бывший муж, драчливый гад, снова позвал меня замуж. И я, дура, согласилась. Потому что мы любим друг друга. Семейный психолог, милиция и вы нам в помощь".