Организация приезда Шакиры в Украину превратилась в спецоперацию

Представители певицы обратились к организаторам "Евро-2012" с просьбой помочь Шакире получить визу в Украину. Об этом пишет "Газета Киевская".

Поскольку звезда латиноамериканской музыки имеет колумбийское гражданство, ей необходима виза для въезда в нашу страну. Причем нужно получить ее быстро. Где поселится колумбийская звезда в Киеве, пока точно не известно. Но представители лучших гостиниц столицы уверяют, что для мировой поп-стар они найдут роскошный номер.

Шакира намерена оказаться на трибуне "Олимпийского" 24 июня - ведь на поле должен играть ее возлюбленный, 25-летний футболист "Барселоны" Жерар Пике. Правда, это произойдет только в том случае, если сборная Испании выйдет в четвертьфинал турнира.

Напомним, бурный роман спортсмена и поп-звезды начался в 2010 году. Шакира исполняла гимн чемпионата мира по футболу "Waka Waka", а Пике снимался в ее клипе. Позже были игры в ЮАР и горячие свидания после игр. По слухам, парочка планирует вот-вот пожениться.