Анна Семенович будет поднимать мужскую потенцию

Популярная певица, актриса и телеведущая Анна Семенович стала лицом известного препарата для усиления мужской потенции.

Согласно проведенным фокус-группам, Семенович вновь подтвердила свой статус самой сексуальной и желанной девушки России. Именно поэтому и была выбрана лицом, душой и, конечно, телом рекламной кампании препарата.

Пикантное предложение не смутило и не вогнало в краску красавицу: Я не понимаю, почему о сексуальном здоровье и проблемах связанных с ним у нас почему-то принято говорить шепотом. Ведь это неотъемлемая часть жизни и общего физического состояния каждого человека. Согласитесь, довольно странно, что о препаратах поддерживающих работу сердца, печени и других органов мы говорим без стеснения, а о препаратах для потенции с известной долей смущения. На мой взгляд, некая «табуированность» этой темы лишь рождает ненужные комплексы. Поэтому я приняла предложение без смущения.

В съемках первого из серии провокационных рекламных роликов с участием певицы были задействованы эксклюзивный автомобиль «Ролс-Ройс» стоимостью в $800 000 и раритетный скутер.