Бари Алибасова ударился лицом в торт

Протестные настроения, охватившие в последнее время Москву, нашли свое продолжение и вне сферы политики. Народу нужны не только честные выборы, но и экологически чистая продукция. Причем, как для употребления внутрь, так и для использования снаружи.

Так решила Лена Ленина и звезды, понимающие, что плохое питание это мина замедленного действия, и поэтому все они собрались 5 мая на Зеленую вечеринку Лены Лениной, чтобы поддержать героический труд лучших фермеров и производителей экологически чистой продукции. Которые, что для многих собравшихся в новом гламурном ресторане «Muzey» стало абсолютным откровением, в нашей стране есть.

Уже на входе гостей встречали не только привычные для мероприятий, проводимых Леной Лениной, члены партии ее имени, но и курочки с цыплятами, кролики, козочки с козлятами, ягнята и даже поросята.

Обойти своим вниманием их не мог никто. Хозяйка вечера в элегантном платье а-ля-арбуз от Sergio Bellini доила козу и даже слегка пострадала от своего неуемного умиления цыплятами: один из цыплят со страху справил нужду прямо в светскую длань. Впрочем, это крошечное «пятно на репутации» не идет ни в какое сравнение с тем, которое «посадил» на свою Бари Алибасов.

Оказалось, что известный продюсер справляет в этот день свой день рождения, и по такому случаю модный итальянский шеф-повар ресторана «Muzey» Marco Iachetta, который, к слову, станет главным поваром нашей сборной на Олимпиаде в Лондоне, вынес для именинника огромный торт. Вот в него-то Бари Алибасов под звездное «Happy Birthday!» и ударил лицом.