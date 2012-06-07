Варя Черноус покидает Интерны

Российская актриса Кристина Асмус, ставшая знаменитой после роли Вари Черноус в сериале Интерны, сообщила прессе о том, что собирается покинуть этот телевизионный проект.

Об этом красавица Кристина Асмус сообщила на вечеринка May Fashion, которая в этом году состоялась не в мае, а в июне. В связи с этим многие из заявленных гостей не смогли присутствовать на мероприятии, потому что вся киношная тусовка сейчас находится в Сочи на фестивале Кинотавр. Кристина же смогла появиться и там, и там.

"Сейчас у меня очень много работы, а отдых получится только в конце лета. До конца июня я снимаюсь в фильме Дублер, где играю вместе с Александром Ревой. Кроме того, предстоят досъемки в сериале Интерны. Я планирую закончить съемки третьего сезона и покинуть проект", – поделилась актриса со СМИ. В будущем году актриса утверждена на роль в театре (название спектакля пока держится в секрете). Кроме того, она ведет переговоры о съемках в международном проекте.

Так что свои летние каникулы Кристина Асмус планирует провести в Европе. Актриса решила взять на прокат машину и отправиться в путешествие вместе с родителями и сестрами, а потом они все вместе будут загорать у моря на острове Пелопонесс, где уже забронировали два огромных номера в гостинице.