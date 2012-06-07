Сын Лизы Боярской похож на отца

Актриса Лиза Боярская с радостью рассказывает о сыне, который появился на свет недавно. С огромным удовольствием проводит время рядом с внуком его дедушка Михаил Боярский, а бабушка Лариса Лупиан обожает маленького Андрюшу.

И все отмечают, как сильно малыш похож на папу, актера Максима Матвеева. Кстати, супруги продолжают жить на два города. Лиза работает и живет в Санкт-Петербурге, а Максим продолжает трудиться в театре под руководством Олега Табакова в Москве.

Впрочем, все свободное время он проводит рядом с женой, так что поездки в Питер стали для него чуть ли не ежедневным занятием. Сын изменил все мироощущение Лизы. Она признается, что теперь по-другому относится к собственной роли в жизни, потому что понимает, что несет ответственность за этого маленького человечка.