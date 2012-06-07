Телеведущая Даша Малахова родила сына

Известная украинская телеведущая Даша Малахова родила второго сына. Старшему сынишке Матяшу - 7 лет.

Телеведущая с мужем очень хотели второго сына. Даша считает, что такая пацанка как она не имеет подхода к девочкам, так что мальчики - это то, что надо. "Я же не просто так мальчиков рожаю. У меня есть цель в жизни - воспитать прекрасных мужчин, чтобы когда-нибудь невестки пришли ко мне и сказали: "Даша, вы супер! Спасибо, что вы нам воспитали таких достойных мужчин".

Вот это и есть счастье. Так что я готова тратить жизнь на то, чтобы в будущем мой ребенок был счастлив уже в своей семье, чтобы рядом с ним была счастливая женщина", - призналась как-то Малахова.