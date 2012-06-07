Солистка "Фабрики" Катя Ли шокировала нарядом

Эпатажная солистка "Фабрики" превзошла саму себя, явившись на ежегодный May Fashion практически в нижнем белье. Певица, которая делает первые шаги и в качестве дизайнера одежды нередко удивляет публику смелыми нарядами собственного сочинения.

Этот черный кружевной ансамбль, видимо, не исключение: фигура позволяет, желание выделиться зашкаливает, так почему бы и нет - решила для себя Катя, наряжаясь перед выходом в свет.

Не совсем понятно только одно: зачем под черный костюмчик и с черными же трусиками нужно было надевать лифчик телесного цвета, который совсем уж не вяжется с общим стилем?