Совместная жизнь Фриске и Шепелева после свадьбы не будет счастливой?!

Бурный роман Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева должен привести к свадьбе в декабре этого года. Ходят слухи, что Фриске даже ждет ребенка от Шепелева, и сейчас тщательно скрывает свою беременность.

Тем не менее, в светской тусовке ходят слухи о том, что чувства Жанны к телеведущему неискренни. Того же мнения придерживается и астролог Марк Русборн, который уже просчитал вероятность заключения брака у звездной пары и знает все о перспективах их отношений.

Прогноз астролога неутешительный: звезды против этого союза, он будет недолгим.

Астролог считает, что до свадьбы дело не дойдет. А если все-таки пара пойдет наперекор судьбе и зарегистрирует свои отношения, этот брак будет недолгим и несчастливым.

Астролог уверен, что Фриске крутит роман с Шепелевым исключительно ради самопиара, в то время как он действительно по уши влюблен.