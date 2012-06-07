Оксана Федорова удивляет нарядами

Со вкусом у бывшей "Мисс Вселенная" давно были проблемы, но после родов Оксана, наверное, полностью настроилась на материнство, и теперь каждый ее выход в свет превращается в полный провал в плане нарядов.

На премию Муз-ТВ, как точно подметили в интернете, Оксана пришла в просторной занавеске, но странная юбка хотя бы немного сочеталась по цвету с блузкой.

А вот на выставку картин Дарьи Демкиной Федорова явилась в таком странном обличье, что даже видавшие виды Папарацци изумились. Выше пояса Оксана выглядела так, словно ей для похода на культурное мероприятие пришлось опустошить бабушкин шкаф, перешить старое пальтишко и позаимствовать колье и очки.

То, что было ниже пояса с общим видом вообще мало гармонировало, разве что брюки Федорова подбирала под цвет помады и оправы очков, забыв и о фасоне, и об элементарной сочетаемости цветов и тканей.