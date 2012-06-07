Элтон Джон и Queen выступят в Киеве

Элтон Джон и группа Queen выступят на Майдане Независимости в Киеве с благотворительным концертом против СПИДа накануне финала чемпионата Евро-2012.

"Элтон Джон и группа Queen с участием Адама Ландерса сыграют против СПИДа здесь на Майдане Независимости", - сообщила глава фонда "АнтиСПИД" Елена Пинчук на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Благотворительный концерт организовывает фонд "АнтиСПИД" при поддержке УЕФА. Он пройдет под лозунгом: "Твоя жизнь - не игра. Остановим СПИД вместе!" 30 июня в 20.00 и закончится за полночь.

Как сообщила Пинчук, Джон и Queen отказались от гонорара за концерт.

По ее словам, концерт пройдет на сцене, установленной в фан-зоне на Майдане Независимости. "Ничего специально строить не будем", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Пинчук, концерт будет состоять из двух частей, вход на концерт - свободный, предусмотрена прямая трансляция.