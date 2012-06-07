Эвелина Бледанс показала декольте

Российская актриса – Эвелина Бледанс – пришла на вечеринку в очень откровенном наряде. Новоиспеченная кормящая мать даже не стеснялась демонстрировать публике выглядывающий бюстгальтер.

Cейчас Эвелина Бледанс кормит своего второго малыша грудью, но это абсолютно не мешает ей носить платья глубоким декольте.

Напомним, второй сын Бледанс появился на свет 1 апреля 2012. Его вес был – 3 килограмма 400 граммов при росте 52 сантиметра. Самое интересное в этой ситуации то, что все девять месяцев беременности 42-летняя Эвелина Бледанс и ее супруг Александр Семин были уверены в том, что у них будет дочка.